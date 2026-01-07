به گفته رئیس هیت امنای ستاد مردمی دیه کشور از ابتدای تاسیس این نهاد حمایتی تا کنون ۱۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد آزاد و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید اسداله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در سفر به گلستان با آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه گرگان دیدار و در خصوص حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و تقویت فعالیت‌های ستاد دیه گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به فلسفه شکل‌گیری ستاد دیه، از شهید سید اسدالله لاجوردی و دیگر پیشگامان این حرکت مردمی یاد کرد و خدمات ارزشمند ستاد دیه را حاصل نیت پاک آن بزرگان و نیک‌اندیشان و تلاش‌های همکاران ساعی ستاد در سراسر مشور آنان دانست.

جولایی با تأکید بر رویکرد «پیشگیری و درمان» در فعالیت‌های ستاد دیه گفت: در حوزه پیشگیری، اصلاح قانون، اجرای صحیح قانون و آموزش عمومی مورد توجه است و در بخش درمان نیز تمرکز اصلی بر جذب منابع مردمی برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قرار دارد.

وی اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و قانون چک را از اقدامات پیشگیرانه شاخص ستاد دیه کشور برشمرد و افزود: پس از هجده سال پیگیری و رایزنی با وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، این قوانین در نهایت به تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب رسید تا از زندانی شدن افراد ناتوان در پرداخت خسارت و دیه جلوگیری شود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با بیان اینکه این ستاد در طول ۳۵ سال فعالیت خود، زمینه آزادی حدود ۱۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد را با کمک خیرین فراهم کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از زندانیان بدهکار و معسر چشم‌انتظار حمایت خیرین و کمک‌های ستاد دیه برای بازگشت به آغوش خانواده هستند.

وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در کمک به آزادی زندانیان معسر، از نقش و همراهی مستمر نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان در این اقدام خیرخواهانه تقدیر کرد و با اشاره به موضوع مهریه، گفت: در حال حاضر حدود نیمی از پرونده‌های واصله به ستاد دیه مربوط به محکومان مهریه است و اصلاح قانون و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به کاهش این معضل اجتماعی کمک کند.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان با تأکید بر اینکه هیچ عملی بالاتر از خدمت به مردم نیست، گفت: فعالیت ستاد دیه مصداق روشن دستگیری از افرادی است که ناخواسته و بدون قصد سوء، گرفتار زندان شده‌اند و این خدمت، کاری ارزشمند و ماندگار است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان اعتماد عمومی را بالاترین سرمایه ستاد مردمی دیه مطرح کرد و افزود: این که در شرایط معیشتی امروز با همیاری و همت قاطبه اقشار اجتماعی از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ محبوس معسر و غیربزهکار از بند استخلاص پیدا کرده‌اند جای بسی تقدیر و سپاس دارد.

از ابتدای فعالیت مؤسسه خیریه مسجد کلشن به همت حضرت آیت‌الله نورمفیدی، بیش از ۴۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در مناسبت‌های مختلف تقویمی از سطح زندان‌های استان گلستان آزاد شده‌اند.