فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس وظیفه دارد امنیت معترضان قانونی را تأمین کند، اما در برابر اغتشاشگران و شبکههای وابسته به سرویسهای جاسوسی با قاطعیت و تا آخرین نفر برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد رضا رادان که میزبان حجت الاسلام و المسلمین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه بود، افزود: برای افرادی که مطالبات و اعتراضات بهحق و قانونی دارند، ایجاد امنیت وظیفه قطعی پلیس است و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با تشریح ساختار اغتشاشها افزود: حوزه اغتشاش دارای سه لایه مشخص است؛ لایه نخست، طراحان و برنامهنویسان اغتشاش هستند که معمولاً در خدمت سرویسهای جاسوسی قرار دارند.
به گفته سردار رادان، لایه دوم، افرادی هستند که این برنامهها را بازنشر و تبلیغ میکنند و در عمل بهعنوان نوکران سرویسها عمل میکنند و لایه سوم، مجریان میدانی هستند که برنامههای طراحیشده را در خیابانها اجرا میکنند.
فرمانده کل انتظامی کشور با اطمینانبخشی به مردم تأکید کرد: به مردم قول میدهیم که با اغتشاشگران و بازنشردهندگان برنامههای اغتشاش، تا آخرین نفر برخورد قانونی صورت گیرد و امنیت با همکاری قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی، برای مردم و در کنار مردم تأمین شود.
سردار رادان با تشکر از همراهی مردم، گفت: مردم یکبار دیگر نشان دادند که صف خود را از اغتشاشگران جدا میکنند و مطمئن هستیم همانگونه که پس از جنگ ۱۲ روزه، دشمنان ایران شکست خوردند، در این عرصه نیز شکست دیگری برای آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد.
وی عنوان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی خواهند فهمید که ایران کشوری پایدار است و ملت ایران در برابر توطئهها ایستادگی خواهند کرد.