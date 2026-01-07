نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

لایحه الحاق به کنوانسیون مکه مکرمه بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست علنی مجلس، صبح امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) رأس ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد