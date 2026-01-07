پخش زنده
در مجمع انتخابات هیات ورزش دانش آموزی استان سمنان مهدی شعبانی با کسب هر ۲۸ رای ماخوذه به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این مجمع با رای اکثریت اعضا ، مهدی شعبانی به مدت ۴ سال به عنوان رئیس و مسعود رحمانیان، حمیدرضا شمس الدین، امیرحشمی و سارا آقایان به عنوان اعضای هیئت رییسه هیات ورزش دانش آموزی استان انتخاب شدند.
مهدی شعبانی رئیس هیات ورزش دانش آموزی استان سمنان برگزاری جشنوارههای مختلف، توسعه بازیهای بومی محلی، توسعه ورزش با خانواده، برگزاری مسابقات در دورههای مختلف، توسعه ورزشهای کوهپیمایی و دوچرخه سواری، داژبال، و مسابقات فرهنگیان را از مهمترین برنامه چهارساله خود عنوان کرد.
حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون ورزش دانش آموزی در این جلسه اعلام کرد : از دهم تا چهاردهم بهمن جشنواره ورزش زورخانهای پایه ششم تا نهم در استان یزد با حضور ۵۶۰ دانش آموز برگزار می شود.
وی افزود: در ۲۴ تا ۲۹ بهمن هم مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه در استان بوشهر برگزار می شود.
به گفته وی ، مسابقات جام اقتدار ایران هم از دیگر برنامههایی است که به صورت بین مدرسهای در ۷۳۵ منطقه کشور در حال برگزاری است .
صائبی وضعیت ورزش دانش آموزی استان سمنان را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت : سمنان با تقویت زیرساختها می تواند میزبان مسابقات ورزشی دانش آموزی باشد.