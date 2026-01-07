حمایت قاطع دستگاه قضایی لرستان از نیروی انتظامی
رئیس کل دادگستری استان لرستان با حضور در فرماندهی انتظامی استان بر حمایت کامل حقوقی و قضایی دادگستری استان از کارکنان فرماندهی انتظامی لرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس کل دادگستری استان لرستان در حاشیه حضور در مجموعه فرماندهی انتظامی استان، با بیان اینکه امروز ایجاد نظم و آرامش برای مردم مهمترین اولویت قوه قضائیه است، اظهار داشت: به همین منظور و برای اعلام حمایتهای لازم حقوقی و قضایی از کارکنان شریف نیروی انتظامی استان، بهویژه فرماندهی مقتدر آن جناب سردار هاشمیفر، در این مجموعه حضور پیدا کردیم.
حجتالاسلام سعید شهواری افزود: هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر با وضعیت شهرهای مختلف استان از طریق پایشهای موجود و بررسی اقدامات میدانی نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم بود.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در ایجاد نظم عمومی، گفت: مردم عزیز باید بدانند که هدف پلیس و دادگستری استان، ایجاد نظم و آرامشی است که شهروندان بتوانند زندگی روزمره خود را با امنیت و آرامش دنبال کنند.
وی تصریح کرد: دادگستری استان لرستان از همه اقدامات قانونی و مأموریتهایی که نیروی انتظامی در شهرهای مختلف استان برای حفظ نظم و امنیت انجام میدهد، حمایت کامل حقوقی و قضایی خواهد داشت و اطمینان داریم که کارکنان شریف نیروی انتظامی، بهویژه فرماندهی محترم استان، همواره در چارچوب قوانین و مقررات عمل میکنند.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور بیان داشت: دشمنان امروز با سوءاستفاده از فضای بینالمللی، فضای مجازی و برخی بسترهای دیگر تلاش میکنند زمینههای تعرض به امنیت کشور را فراهم کنند و متأسفانه ممکن است برخی از جوانان ما نیز تحت تأثیر این فضاها قرار بگیرند.
وی تأکید کرد: این کشور متعلق به مردم ایران است و آرامش در آن، آرامش همه ماست. همه باید برای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی که شهدا برای آن جانفشانی کردند، یعنی ایجاد نظم و امنیت، با قاطعیت و حضور میدانی تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری لرستان با قدردانی از عملکرد پلیس استان گفت: خوشبختانه امروز پلیس، پلیسی مقتدر است و حضور میدانی بسیار مؤثری دارد. با تلاشهای فرماندهی انتظامی استان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی، امنیت قابل قبولی در استان برقرار شده و شرایط تا حد زیادی آرام شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم شریف استان لرستان با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، بتوانیم با اقتدار، نظم، امنیت و آرامش پایدار را برای همه شهروندان استان فراهم کنیم.