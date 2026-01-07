آیت‌الله صفایی بوشهری:

بازرسی پیشگیرانه، ضامن سلامت نظام اداری و امنیت اقتصادی کشور است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر نقش راهبردی نظارت و بازرسی در مدیریت کشور گفت: اگر افعال درست، به‌موقع و در چارچوب قانون انجام شود و ترک فعل در نظام اداری به حداقل برسد، بسیاری از مشکلات، چالش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی به‌وجود نخواهد آمد.