بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان نظارتی استان بوشهر، با بیان اینکه «نظارت، حسابرسی و پیشگیری» یک اصل بنیادین در نظام خلقت و تعالیم الهی است، اظهار کرد: همه کتابهای آسمانی بر ضرورت نظارت پیشینی و بازدارندگی قبل از وقوع تخلف تأکید دارند و اگر این منطق در جامعه حاکم باشد، نظام اداری دچار بحران و چالش نخواهد شد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای مدیریت در نظام اداری کشور افزود: کار بازرسی در یک ساختار گسترده، با منابع متنوع و در شرایط خاص اقتصادی و منطقهای، کاری سنگین، حساس و در عین حال مقدس است و میتواند یکی از ارکان اصلی مقاومت نظام در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی باشد.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور نه ناشی از نبود قانون، بلکه حاصل «ضعف در بازدارندگی، اجرای نادرست یا تغییرات ناگهانی قوانین» است، تصریح کرد: گاه قوانین بدون توجه به شرایط واقعی مردم و اقتصاد مناطق مرزی و ساحلی تغییر میکند و همین امر موجب بیکاری، بدهکاری و آسیبهای معیشتی، بهویژه در حوزه تجارت دریایی و فعالیتهای لنجداران میشود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به وضعیت استانهای ساحلی، از جمله بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، گفت: نبود قوانین متناسب با اقتصاد دریا و شرایط تجارت مرزی، فشار معیشتی را افزایش داده و اگر تدبیر صورت نگیرد، این مسائل میتواند به نارضایتی اجتماعی و سوءاستفاده جریانهای معاند منجر شود.
وی تأکید کرد: نگاه نظارتی باید پیشگیرانه، هدایتگر و همراه با اصلاح ساختارها باشد؛ هم در مرحله قانونگذاری و هم در مرحله اجرا، تا از بروز تجمعات اعتراضی و بحرانهای اجتماعی جلوگیری شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه بسیاری از تخلفات مدیران از روی سوءنیت نیست، افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات ناشی از جهل به قانون و ضعف آموزش مدیریتی است، بنابراین آموزش مستمر مدیران و تبیین دقیق مسئولیتها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت حضور سازمان بازرسی در مراحل ابتدایی انعقاد قراردادهای کلان تأکید کرد و گفت: نظارت نباید فقط در پایان طرح انجام شود؛ بلکه حضور بازرسی از ابتدا تا پایان اجرای قرارداد، مانع از بروز خسارت و تضییع حقوق عمومی خواهد شد.
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کارگران در برخی طرحها، اظهار کرد: تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، تغییر وضعیت نامشخص و بیتوجهی به معیشت کارگران، خانوادههای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده و این موضوع نیازمند پیگیری فوری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت اخلاق، معنویت و تذکر مستمر مسئولان، گفت: جلسههای اخلاق، تذکر و معارف مدیریتی برای مسئولان، نهتنها ضرورت دارد، بلکه باعث آگاهی، اصلاح مسیر و حفظ سلامت نظام اداری میشود و ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه میتوانند در این مسیر نقش هدایتگر و پشتیبان را ایفا کنند.