مدیرحج و زیارت گیلان گفت: دارندگان اسناد ودیعه گذاری عمره تا اولویت ۶۰۰ برای نام نویسی از بیستم دی به سامانه my.haj.ir مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری گفت: همه داوطلبان گیلانی دارای اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده با اولویت‌های، ۶۰۰ برای اعزام به سرزمین وحی، می‌توانند ازساعت ۱۱ صبح ۲۰ دی ۱۴۰۴ به پنجره واحد خدمات حج و زیارت به نشانی my.haj.ir مراجعه و نام نویسی کنند.

وی با بیان اینکه زائران گیلانی خانه خدا ۱۶ بهمن امسال از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران به مکه اعزام می‌شوند، افزود: متقاضیان هنگام نام نویسی در انتخاب گزینه اتاق ۲ تخته و ۳ تخته دقت کنند.