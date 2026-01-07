شهردار تهران در آیین تجلیل از فعالان بازسازی‌ها بعد ازدفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: عده‌ای می‌گفتند تصاویر منتشر شده از فرآیند بازسازی واقعی نیست و کار هوش مصنوعی است. کاری که در جریان بازسازی تهران انجام شد اقدامی بی‌نظیری بود و یک الگو برای کشور در مواجهه با بحران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین تجلیل از عوامل مؤثر در نبرد اقتدار ملی ایران و بازسازی مناطق آسیب دیده با بیان اینکه «جوهره پیروزی انقلاب اسلامی در خدابینی، خودندیدن و مجاهدت است»، اظهار داشت: حفظ آمادگی برای مقابله با روز‌های سخت، عامل کلیدی در این مسیر است.

شهردار تهران با بیان اینکه ما برای بازسازی تهران به دولت وعده داده بودیم، تاکید کرد: با توکل به خدا و همت کارکنان شهرداری در حالی این وعده محقق شد که روز نخست بازسازی کسی باور نمی‌کرد این بار برداشته شود.

علیرضا زاکانی افزود: همه ایرانیان و دغدغه‌مندان کشور به نتیجه‌ای که در بازسازی تهران حاصل شد افتخار کردند.

وی تاکید کرد که «دولت هیچ دغدغه‌ای از این بابت پیدا نکرد و اگر ده برابر بیشتر از حجم کار‌های جنگ دوازده روزه بار بر شهرداری تهران تحمیل می‌شد، باز از پس آن بر می‌آمدیم.»

شهردار تهران با تمجید از فدراکاری کارکنان مدیریت شهردار در جنگ ۱۲ روزه گفت: در متن حادثه، اولین عنصری که پس از موشک و بمب به صحنه می‌آمد کارکنان شهرداری بودند و آخرین نفری که صحنه را ترک می‌کرد نیز آنان بودند تاجایی‌که در این نبرد تک تک مسئولان مناطق، از منطقه چهار که بیشترین آسیب را دید تا منطقه یک، پای کار بودند.

زاکانی با تاکید بر اینکه، فرآیند بازسازی تهران اقدامی بی‌نظیری بود و یک الگو برای کشور در مواجهه با بحران است، خاطرنشان کرد: گاهی سرعت بازسازی‌ها در مناطقی مانند منطقه ۱ به قدری بالا بود که عده‌ای می‌گفتند تصاویر منتشر شده از فرآیند بازسازی واقعی نیست و کار هوش مصنوعی است!

وی در ادامه افزود: این سرعت بازسازی در حالی بود که در ایام جنگ سایر کار‌های شهرداری در حوزه نگه‌داشت شهر و حمل و نقل عمومی نیز متوقف نشد.

شهردار تهران با تاکید به لزوم آمادگی برابر تهدیدات دشمن گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه ۱۰۰ درصد شکست خورد و اکنون پس از شکست دنبال به آشوب کشیدن کشور است؛ باید از دشمن انتقام گرفت، انتقام به این معنی که اجازه ندهیم زندگی مردم دچار بحران شود.