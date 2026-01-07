خبر‌هایی از راهیابی تیم والیبال نشسته استان به فینال مسابقات قهرمانی کشور تا دعوت چهار بانوی فوتسالیست استان به اردوی تیم ملی را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم استان در مرحله نیمه نهایی با برتری ۳-۱ مقابل مازندران راهی فینال شد.

تیم والیبال نشسته استان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف گلستان می‌رود.

این رقابت‌ها به میزبانی قم در حال برگزاری است.

دو هندبالیست استان در اردوی تیم ملی جوانان

کادرفنی تیم هندبال جوانان کشور محمد بابالادی و نیما طاهرخانی را به اردو دعوت کرد.

اردوی ملی پوشان از فردا به مدت یک هفته در تهران آغاز می‌شود.

دعوت چهار بانوی فوتسالیست استان به اردوی تیم ملی

هانیه شفیع خانی، سیده فاطمه حسینی، نازنین فاطمه امیری و ستایش دودانگه به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند.

ملی پوشان از فردا به مدت چهار روز اردوی خود را در تهران برپا می‌کنند.