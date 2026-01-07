با تمرکز ویژه بر ایمنی و تاب‌آوری زیرساخت‌های جاده‌ای در استانی که نقش محوری در اعزام زائران عتبات عالیات و تجارت مرزی ایفا می‌کند، اداره کل راهداری خوزستان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، با رشد ۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، موفق به اجرای خط‌کشی در بیش از ۵ هزار کیلومتر از محورهای استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی بهداروندی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، با اشاره به تعهد این اداره کل به افزایش ایمنی تردد در شبکه راه‌های استان، اعلام کرد: در راستای اهداف ملی حفظ جان کاربران جاده‌ای، اقدامات گسترده‌ای در حوزه ایمنی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است.

وی افزود: مهم‌ترین دستاورد در این بخش، اجرای ۵۳۳۰ کیلومتر خط‌کشی طولی و عرضی بوده که نشان‌دهنده تمرکز بر افزایش دید رانندگان، به‌ویژه در محورهای پرتردد منتهی به مرزهای خروجی زائرین است. این میزان خط‌کشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

بهداروندی همچنین به سایر اقدامات ایمنی اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۹۴ کیلومتر شیار لرزاننده نصب شد، ۴۷ هزار و ۳۴۰ عدد علائم ترافیکی جدید به‌کار گرفته شد و یک هزار و ۲۷۰ تابلو اطلاعاتی برای هدایت رانندگان نصب گردید. مجموع اعتبار هزینه شده برای این اقدامات ایمنی بالغ بر ۵۱۴۵ میلیارد ریال بوده است.

معاون راهداری خوزستان با اشاره به نقش حیاتی این محورها برای زائرین حسینی، تأکید کرد: ارتقاء ایمنی در این شاهراه‌ها مستقیماً بر کاهش مخاطرات جاده‌ای زائران اربعین و تسهیل تردد ملی و بین‌المللی تأثیرگذار است.

در حوزه نگهداری ابنیه فنی، ۱۷۷ دستگاه سازه فنی تعمیر و ۱۲ دستگاه جدید احداث شده که ۷۱۶ میلیارد ریال اعتبار به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، توان عملیاتی ماشین‌آلات راهداری نیز با اورهال اساسی ۱۲ دستگاه و تعمیر ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات، تقویت شده است تا در شرایط اضطراری و بحرانی، به‌ویژه در فصول پرتردد، پاسخگویی شبکه راه‌ها تضمین شود.

این اقدامات در مجموع با هدف افزایش پایداری شبکه راه‌های خوزستان و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای، به‌ویژه زائران و مسافران، با جدیت ادامه دارد.