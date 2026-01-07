در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با استاندار آذربایجان‌غربی آخرین روند اجرای طرح های نیمه‌تمام ساختمانهای دولتی، فضا‌های اداری و خدماتی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار بر لزوم توزیع عادلانه امکانات و توجه به مناطق کمتر برخوردار استان تأکید کرده و گفت: توسعه متوازن شهرستان‌ها و ایجاد فضا‌های اداری، خدماتی و عمومی متناسب با نیاز مردم، از اولویت‌های مدیریت استان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به ظرفیت‌ها و نیاز‌های آذربایجان‌غربی، بر تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه در حوزه ساختمان‌های دولتی، فضا‌های اداری و خدماتی تأکید کرده و افزود: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد با همکاری استانداری، موانع اجرایی پروژه‌ها را برطرف کرده و روند تکمیل آنها را شتاب بخشد.

در این دیدار آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و تاسیسات دولتی در آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفته و طرفین بر تداوم همکاری‌ها و تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی استان تأکید کردند.