۱۷ دی، سالروز حمله استکبار به حجاب با کمک رضا خان و ایستادگی جامعه بانوان ایران در برابر این خواسته استکبار است .

۱۷ دی، نماد هویت و عزت زن ایرانی

۱۷ دی، نماد هویت و عزت زن ایرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۱۷ دی، سالروز حمله استکبار به حجاب با کمک رضاخان و ایستادگی جامعه بانوان ایران در برابر این خواسته استکبار است که حجاب از دیرباز، ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران زمین داشته و با ظهور اسلام هم به باور دینی تبدیل شد.

کشف حجاب ۱۷ دی ۱۳۱۴ را باید فراتر از یک تصمیم پوششی دید. این رویداد نماد طرحی برای دین‌زدایی، تغییر هویت و آماده‌سازی جامعه برای سلطه. پیامد آن، تحقیر، انزوا و تضعیف ارزش‌ها بود.

امروز هم تلاش‌هایی از سوی استعمارگران برای تداوم همین مسیر دیده می‌شود: کم‌رنگ کردن دین در زندگی اجتماعی، عادی‌سازی بی‌تفاوتی اخلاقی و تعریف پیشرفت صرفاً در مصرف، ظاهر و لذت. بااین‌حال، حجاب از دیرباز، ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران زمین داشته و با ظهور اسلام هم به باوری دینی تبدیل شد.

ما جامعه بانوان ایرانی با هوشیاری و داشتن اصالت فرهنگی و دینی خود به دشمنان نشان می دهیم که حجاب ریشه در نسل‌های گذشته امان دارد و با پیروی از آن می‌توانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

در این باره روایتی ببینیم از بانوی موفق قائم شهری الهام میرزاجانزاده، یکی از تولید کنندگان پوشاک حجاب که با تلاش فراوان توانست با راه اندازی کارگاه تولید پوشاک و فروشگاه حجاب، علاوه بر اشتغالزایی فرهنگ اسلامی و ایرانی را رواج دهد.

او با کمک همسر و فرزندانش، با تبلیغ برای لباس‌های مناسب حجاب و عفاف تلاش می‌کند در این راه موفقیت‌های بیشتری به دست بیاورد.

گزارش از سیده حکیمه موسوی :