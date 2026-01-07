پخش زنده
سرپرست اداره جمعیت و خانواده بنیاد برکت با هشدار نسبت به بسته شدن قریبالوقوع پنجره جمعیتی کشور، بر ضرورت همافزایی و اقدام ملی برای حل بحران جمعیتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ طه جعفری، سرپرست اداره جمعیت و خانواده بنیاد برکت با بیان اینکه پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن قرار دارد، گفت: تداوم روند کنونی بدون توجه جدی، ایران را بهسرعت وارد دوره سالمندی خواهد کرد.
جعفری با اشاره به اینکه مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه تمامی حوزههای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را متأثر میسازد، افزود: با توجه به کاهش بودجههای حمایتی در سال آینده، نیاز به "همافزایی میان دستگاهها" برای اجرای مؤثر سیاستهای جمعیتی بیش از پیش احساس میشود. او خاطرنشان کرد: موضوع جمعیت باید در سطح ملی و با دغدغهای واحد مورد پیگیری قرار گیرد.
نگرانی وزارت بهداشت از افت نرخ باروری
همزمان با این هشدار، رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز بر وخامت وضعیت تأکید کرد و گفت: نرخ کل باروری، که هدف قانون جوانی جمعیت رساندن آن به بیش از ۲.۵ فرزند برای هر مادر بود، اکنون به حدود ۱.۴۴ کاهش یافته است.
سعیدی با اشاره به ثبت حدود ۴۰ هزار تولد کمتر در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: اجرای ناقص سیاستهای حمایتی، بهویژه در زمینه تسهیلات و زیرساختها، یکی از دلایل اصلی این روند نزولی است.
وی اجرای کند سیاستهای کاهش سزارین و همچنین عدم رفع مشکلات اسکان متأهلین در دانشگاهها را از جمله موانع اجرایی برشمرد. رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت یادآور شد: برای حدود ۵۰ هزار دانشجوی متأهل در حوزه سلامت، تنها ۱۲۰۰ واحد خوابگاه موجود است که نیاز به اقدامی فوری دارد.
ضرورت اجرای منسجم سیاستها
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت افزود: نرخ سالانه سقط جنین در کشور که حدود ۲۵۰ هزار مورد تخمین زده میشود، نیازمند برنامه جدی برای کاهش حداقل ۳۰ درصدی تا سال ۱۴۰۷ است.
سعیدی تأکید کرد: اگرچه ۱۷ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج هستند، اما موانعی همچون کمبود مسکن و تسهیلات، مانع از شکلگیری خانواده میشود. او در پایان تأکید کرد که بدون استمرار، شفافیت و هماهنگی کامل میان قوا و نهادها، دستیابی به اهداف جمعیتی دشوار خواهد بود.