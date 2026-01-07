به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی و احتکار کنندگان ارزاق عمومی مردم موفق به کشف انبار حاوی مقادیر زیادی کالای اساسی شدند.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر یک هزار و ٧٨٤ حلب روغن ۵ کیلویی ۵۰۰ کیسه شکر ۵۰ کیلویی ۲ هزار و ۶۰۰ کیسه پلاستیکی قند ٤ کیلویی ٧٤٠ کارتن قند ۵ کیلویی و ۳۸۱ کارتن ۱۰ کیلویی چای احتکار شده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار هاشمی فر در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی و معیشتی مردم از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک در این خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.