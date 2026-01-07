کشف انبار احتکار ۱۰۰ میلیاردی کالای اساسی در لرستان
فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف انبار احتکار کالاهای اساسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در اطراف شهرستان خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی و احتکار کنندگان ارزاق عمومی مردم موفق به کشف انبار حاوی مقادیر زیادی کالای اساسی شدند.
سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر یک هزار و ٧٨٤ حلب روغن ۵ کیلویی ۵۰۰ کیسه شکر ۵۰ کیلویی ۲ هزار و ۶۰۰ کیسه پلاستیکی قند ٤ کیلویی ٧٤٠ کارتن قند ۵ کیلویی و ۳۸۱ کارتن ۱۰ کیلویی چای احتکار شده کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سردار هاشمی فر در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی و معیشتی مردم از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک در این خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.