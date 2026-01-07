رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول از نجات جان یک شیرخوار ۱۸ ماهه که به‌دنبال خفگی ناشی از جسم خارجی دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده گفت: شب گذشته گزارشی مبنی بر خفگی یک شیرخوار ۱۸ ماهه با جسم خارجی که به مرکز درمان در بستر خیبر مراجعه کرده بود، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام و همزمان با انجام عملیات احیای قلبی ـ ریوی، انتقال بیمار به بیمارستان بزرگ دزفول آغاز شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول خاطر نشان کرد: با تلاش مستمر کارشناسان فوریت‌های پزشکی، علایم حیاتی بیمار در میانه راه بازگشت و عملیات احیای قلبی ـ ریوی با موفقیت انجام شد؛ به‌گونه‌ای که شیرخوار با وضعیت پایدار به بیمارستان تحویل داده شد.

معمارزاده با تأکید بر اهمیت آموزش پیشگیری از خفگی در کودکان، از خانواده‌ها خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت بروز علایم خفگی یا ایست تنفسی، در سریع‌ترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.