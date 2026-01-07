پخش زنده
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه برای مدیریت بهتر عرضه و تقاضا در بازار لازم است مردم از خریدهای نامتعارف و بیش از نیاز خودداری کنند، گفت: تنها مشکل موجود تقاضای مازاد بر نیاز برخی از هماستانیهاست و امیدواریم در این زمینه همکاریهای لازم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در بازدید از تعدادی انبار کالاهای اساسی در اردبیل اظهار کرد: کالاهای اساسی در استان به طور مستمر تانین میشود ولی همکاری مردم در مدیریت عرضه و تقاضا در بازار اهمیت ویژهای دارد.
استاندار اردبیل گفت: همزمان با اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان تلاش میشود.
امامی یگانه ادامه داد: تأمین اقلام مورد نیاز بهطور مستمر توسط جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مربوط انجام و نظارتهای لازم در این زمینه برقرار است.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل تصریح کرد: تمام فرمانداران نیز در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت بر قیمتها و زنجیره عرضه توجیه شده و آماده همکاری هستند.
امامی یگانه با اشاره به اختیارات واگذار شده از سوی دولت به استانها، بیان کرد: در نشستی با بازرگانان، رایزنیهایی برای انجام واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز استان اردبیل توسط تعدادی از بازرگانان و تجار انجام و موافقتهای لازم صورت گرفته است.
وی با ابراز امیدواری درباره اجرای موفق این طرح با همکاری مردم، تأکید کرد: تنها با مشارکت همگانی میتوان به ارائه بهتر خدمات در این زمینه دست یافت.
استاندار اردبیل به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و پس از آن عید نوروز نیز اشاره کرد و افزود: تأمین اقلام مورد نیاز این مناسبتها از جمله میوه شب عید به صورت ویژه در حال انجام است.
امامی یگانه تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه اقتصادی اردبیل، توزیع میوه شب عید با هدف حفظ کرامت مردم در فروشگاههای معتبر تمام مناطق استان انجام خواهد شد.