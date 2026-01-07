پخش زنده
کمک به همنوع، یک فرهنگ و گام موثر در تقویت همبستگی اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بسته فرهنگ ما این هفته کمک به دیگران در کار خیر است و کمک به برگزاری مراسم در فرهنگ مردمان شهرستان گرمه نهادینه شده است.
فرهنگ یک مفهوم گسترده شامل باورها، ارزشها و رفتارها مطابق با ارزشهای موجود در جوامع بشری است بنابراین هر منطقه میتواند فرهنگی متفاوت با دیگر مناطق داشته باشد.
مردمان شهرستان گرمه عدهای با کمک کردن و عدهای هم برای برگزاری سفره اعتکاف نذورات خود را به مساجد رساندند
