به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بسته فرهنگ ما این هفته کمک به دیگران در کار خیر است و کمک به برگزاری مراسم در فرهنگ مردمان شهرستان گرمه نهادینه شده است.

فرهنگ یک مفهوم گسترده شامل باورها، ارزش‌ها و رفتار‌ها مطابق با ارزش‌های موجود در جوامع بشری است بنابراین هر منطقه میتواند فرهنگی متفاوت با دیگر مناطق داشته باشد.

مردمان شهرستان گرمه عده‌ای با کمک کردن و عده‌ای هم برای برگزاری سفره اعتکاف نذورات خود را به مساجد رساندند

.