فرمانده نیروی هوایی پاکستان در سفر به عربستان سعودی با مقامهای ارشد نظامی این کشور دیدار و درباره توسعه روابط دفاعی و همکاریهای امنیتی دوجانبه گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی نیروی هوایی پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: «ایر مارشال ظهیر احمد بابر» فرمانده نیروی هوایی پاکستان در جریان سفر رسمی به عربستان سعودی با «ژنرال فیاض الرویلی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور در ریاض دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین آخرین وضعیت روابط دوجانبه، همکاریهای نظامی - دفاعی فی مابین و همچنین موضوعات مهم منطقهای را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان از فرمانده نیروی طی این دیدار بر اهمیت روابط راهبردی و دیرینه نظامی میان دو کشور تاکید کرده و امضای معاهده دفاعی اخیر میان دو کشور را نقطه عطفی در این مسیر عنوان کرد.
طرفین با اشاره به چالشهای مشترک امنیتی در منطقه، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاریهای دفاعی دوجانبه نیز تاکید کردند.
«ایر چیف مارشال ظهیر احمد بابر» فرمانده نیروی هوایی پاکستان در این سفر همچنین با «ژنرال ترکی بن بندر بن عبدالعزیز» فرمانده نیروی هوایی عربستان بصورت مجزا دیدار کرد.
در این دیدار، گسترش همکاریهای دوجانبه میان دو نیروی هوایی، تبادل تجربیات و توسعه برنامههای مشترک مورد بحث قرار گرفت.
در نشستهای برگزارشده میان فرماندهان دو کشور، شماری از مقامهای ارشد نظامی پاکستان و عربستان نیز حضور داشتند و درباره راههای عملی برای تقویت همکاریهای دفاعی و پیشبرد طرحهای مشترک گفتوگو کردند.