پیششماره ۱ کتابمجله علم و فناوری نوجوان ایرانی با عنوان «کانون علم» به سردبیری پژمان عرب منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب مجله «کانون علم» با هدف گسترش فرهنگ علمورزی، ترویج نوآوری و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان علاقهمند به دانش و فناوری، به صاحب امتیازی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران (کافنا) وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
مریم حنطهزاده دبیر اجرایی، خانه هنر و رسانه پیشرفت به عنوان مجری طرح، مازیار رستمپو طراح جلد و ابراهیم وکیلیگندمانی مدیر هنری و صفحهآرای مجله «کانون علم» هستند.
در سرمقاله این شماره با عنوان «رؤیاهای علمی بر بال کانون» بر نقش تخیل علمی نوجوانان و ضرورت حمایت از ایدههای نو در مسیر پیشرفت علمی کشور تأکید شده است. این سرمقاله چشمانداز مجله را «ایجاد پیوند میان دنیای الهامبخش نوجوانان و افقهای علمی آینده» معرفی میکند.
مجله «کانون علم» با رویکردی آموزشی و الهامبخش، مجموعهای از مطالب علمی روز و دستاوردهای بومی ایران را در حوزههای نوپدید علم و فناوری ارائه کرده است.
برخی از مهمترین مطالب این شماره عبارتند از:
پیشرفتهای هوش مصنوعی: معرفی سامانه هوشمند «دکتر نکست» بهعنوان پزشک دیجیتال ایرانی و اپلیکیشن «فوتومث» که ریاضیات را به زبانی ساده و تعاملی آموزش میدهد.
دستاوردهای نانوفناوری: گزارش ویژه از داروی نوین ایرانی «سینادوکسوزوم» که با کیفیتی جهانی و قیمتی بسیار پایینتر از نمونههای خارجی تولید شده است.
توان دانشبنیان ایرانی: مروری بر فعالیت شرکت فناور «آهار» و عبور از محدودیتهای تحریم با تکیه بر توان مهندسی داخلی.
نوجوانان خلاق ایران: روایت الهامبخش نوجوان مخترع زاهدانی که با وجود محدودیت امکانات، طرحی کاربردی و خلاقانه ارائه کرده است.
از دیگر بخشهای خواندنی مجله، روایتهایی از زندگی و مسیر علمی نخبگان ایرانی همچون محمودرضا جعفری و فاطمه سقطچی است که با تکیه بر پشتکار، دانش و تلاش مستمر به موفقیتهای جهانی دست یافتهاند. این گزارشها با هدف الگوسازی و تقویت روحیه خودباوری نوجوانان منتشر شده است.
انتشار مجله «کانون علم» بخشی از برنامههای ترویجی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در امتداد حمایت از استعدادهای نوجوان و ایجاد جریان علمی در میان نسل آینده کشور است.
علاقهمندان میتوانند این کتابمجله را با قیمت ۲۲۰هزار تومان از پایگاه اینترنتی فروش محصولات کانون پرورش فکری به نشانی digikanoon.ir خریداری کنند.
یادآوری میشود نسخه کاغذی این مجله بهزودی در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در دسترس خواهد بود.