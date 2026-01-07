پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً یک فرآیند حقوقی یا اداری نیست، بلکه موضوعی است که مستقیماً با اعتماد عمومی، سلامت نظام اداری و کارآمدی دولت ارتباط دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ صادقی در همایش هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی استان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است هرجا عدالت اداری رعایت شده، رضایت عمومی افزایش یافته و در مقابل هرگونه بیتوجهی به این حوزه هزینههای اجتماعی و مدیریتی در پی داشته است.
وی با تأکید بر اینکه شکایات و گزارشها را باید بهعنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود فرآیندها تلقی کرد، افزود: بسیاری از شکایات کارکنان و مردم از سر مطالبه عدالت است نه از روی تقابل یا دشمنی.
صادقی تفکیک میان خطای اداری و تخلف عمدی را یکی از اصول مهم در نظام اداری دانست و گفت: بیتوجهی به این تفکیک، میتواند منجر به محافظهکاری مدیران و فرسایش نیروی انسانی شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به اینکه اطاله در رسیدگی به پروندهها نوعی بیعدالتی است، افزود: سرعت، دقت و شفافیت سه رکن جداییناپذیر در رسیدگی عادلانه محسوب میشوند.
وی استقلال هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را از الزامات تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: هر جا این هیأتها تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا مدیریتی قرار گرفتهاند، عدالت و اعتماد عمومی آسیب دیده است.
صادقی با تأکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی در فرآیند رسیدگی ادامه داد: حتی در صورت اثبات تخلف، باید شأن انسانی افراد حفظ شود، چرا که رفتار محترمانه با متهمان نشاندهنده بلوغ نظام اداری است.
وی نقش مدیران را در کاهش تخلفات و شکایات کلیدی دانست و افزود: تجربه نشان داده است در واحدهایی که مدیران پاسخگو و قانونمدار هستند، مسائل پیش از تبدیل شدن به شکایت، در همان سطح مدیریت حل و فصل میشود.
صادقی همچنین بر استفاده از فناوری و سامانههای هوشمند ثبت و پیگیری شکایات تأکید کرد و گفت: این سامانهها موجب افزایش شفافیت و کاهش اعمال نفوذ میشوند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استان گفت: عملکرد قانونمدارانه و شجاعانه این هیأتها، ستون اعتماد عمومی به دولت را استوار نگه میدارد و زمینهساز ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری است.