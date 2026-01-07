در راستای تقویت نقش ایران به‌عنوان محور اصلی تجارت و ترانزیت در منطقه، پایانه مرزی میلَک در استان سیستان و بلوچستان، در ۹ ماهه سال جاری شاهد رشد ۳۰ درصدی در حجم مبادلات اقتصادی بود. این رشد، که مجموعاً به ۹۱۲ هزار و ۷۲۰ تن کالا رسیده است، نشان‌دهنده عملکرد موفق دولت در فعال‌سازی ظرفیت‌های کریدورهای شرقی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهرام مبارکی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر موقعیت راهبردی این پایانه در شبکه حمل‌ونقل ملی، اعلام کرد که حجم مبادلات اقتصادی از مرز میلَک در دوره ۹ ماهه امسال به ۹۱۲,۷۲۰ تن رسیده است. این حجم با جابه‌جایی توسط ۳۴,۶۵۲ دستگاه کامیون صورت پذیرفته که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تردد در این گذرگاه مهم است.

مبارکی تصریح کرد: «موفقیت در ثبت این رشد ۳۰ درصدی، گواهی بر اثربخشی سیاست‌های دولت در تسهیل تجارت فرامرزی و فعال‌سازی پتانسیل‌های مرزی است.»

تفکیک حجم مبادلات نشان‌دهنده نقش ترانزیتی:

مدیرکل راهداری استان، ساختار مبادلات را به‌گونه‌ای تشریح کرد که بر اهمیت ترانزیت کالا در این مرز تأکید دارد:

صادرات: ۱۹۶ هزار تن

ترانزیت کالا: ۷۱۶ هزار و ۷۲۰ تن

این آمار نشان می‌دهد که سهم ترانزیت کالا از کل حجم مبادلات اقتصادی این مرز، جایگاه برجسته پایانه میلَک را به‌عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه‌ای تثبیت کرده است. این کالاها عمدتاً شامل محصولات با ارزش افزوده و مواد اولیه حیاتی برای اقتصاد منطقه شرقی افغانستان هستند.

کالاهای کلیدی و پایداری تردد:

عمده کالاهای ترانزیتی و صادراتی شامل هیدروکربن‌ها، سیمان، فرآورده‌های لبنیاتی، قطعات خودرو و لاستیک است. به‌گفته مبارکی، متوسط تردد روزانه کامیون‌ها از این پایانه به ۲۳۰ دستگاه می‌رسد که نیازمند مدیریت و پشتیبانی مستمر زیرساختی است.

وی در پایان تأکید کرد: «تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای اداری در مرز میلَک، عاملی کلیدی در تضمین دستیابی ایران به اهداف کلان ملی خود در زمینه تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی آسیا خواهد بود.»