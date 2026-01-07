پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفدهم دیماه، یادآور یکی از تلخترین و عبرتآموزترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که در آن، طرح استعماری و ضدفرهنگی با عنوان «کشف حجاب»، علیه هویت دینی، کرامت انسانی و فرهنگ ریشهدار ملت ایران به اجرا درآمد. این واقعه نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از یک مهندسی کلان استعماری برای استحاله فرهنگی، تضعیف بنیان خانواده و گسست جامعه ایرانی از ارزشهای اسلامی– ایرانی بود.
کشف حجاب اجباری، نماد عینی «تجدد تحمیلی» و «مدرنیزاسیون آمرانه» بود؛ پروژهای که نه از متن جامعه برخاسته بود و نه نسبتی با مطالبات واقعی مردم داشت، بلکه با هدایت مستقیم استعمارگران و با هدف حذف مظاهر دینداری، تخریب جایگاه زن مسلمان و تبدیل ایران به جامعهای منفعل و وابسته طراحی و اجرا شد. در این مسیر، زن ایرانی نه بهعنوان یک انسان صاحب کرامت، بلکه بهعنوان ابزاری برای نمایش ظاهری غربزدگی مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
با توسل به سرنیزه، خشونت سازمانیافته و سرکوب فراگیر، حجاب از سر زنان این سرزمین برداشته شد، اما در حقیقت آنچه از جامعه سلب گردید، امنیت روانی، آزادی حقیقی و حرمت انسانی بود. زنان مؤمن و پاکدامن یا به اجبار خانهنشین شدند و یا آماج تحقیر، تهدید و آزار قرار گرفتند و خانوادههای بسیاری بهای سنگین پایداری بر اعتقادات دینی و هویتی خود را پرداختند. این تجربه تلخ تاریخی بهروشنی گواه آن است که جریان استعمار، همواره زن را بهعنوان نقطه کانونی جنگ نرم و ابزاری برای استحاله فرهنگی و تغییر هویت جوامع مورد هدف قرار داده است.
امروز نیز اگرچه شکل و ابزارها تغییر کردهاند، اما ماهیت تقابل همان است. تلاش برای عادیسازی بیهویتی، تضعیف عفاف و حجاب، تحریف مفاهیم آزادی زن و القای دوگانههای جعلی میان «دین» و «حقوق زن»، ادامه همان پروژهای است که یک قرن پیش با زور آغاز شد و اکنون با ابزار رسانه، عملیات روانی و شبکههای فرهنگی دنبال میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت مقاومت زنان مؤمن ایرانی در برابر این توطئه تاریخی، تأکید میکند که حجاب انتخابی آگاهانه، ارزشی تمدنی و مؤلفهای اساسی در صیانت از کرامت زن و سلامت اجتماعی است و تجربه کشف حجاب اجباری بهروشنی نشان داد که جایگزینی نسخههای تحمیلی و وارداتی بهجای فرهنگ بومی و دینی، جز آسیبهای عمیق اجتماعی و فرهنگی به همراه نداشته است. نخبگان فرهنگی، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و حوزویان با بازخوانی مستند این تجربه تاریخی، در روشنگری نسل جوان و مقابله هوشمندانه با جنگ شناختی دشمن نقشآفرینی کنند و مانع تحریف تاریخ و وارونهسازی حقیقت شوند.