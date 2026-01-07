با توجه به مخاطرات بار بیش از ظرفیت مجاز در کاهش ایمنی تردد و خسارت به جاده‌ها بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ تخلف اضافه تناژ در ۹ ماه گذشته در محور‌های استان شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در راستای طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه تناژ در ۹ ماه گذشته ۶ هزار و ۹۴۴ تخلف شناسایی و اعمال قانون شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳۹ درصد افزایش داشته است.

مزیدی افزود: با توجه به اهمیت نقش بار حمل شده بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در کاهش ایمنی تردد، طرح شناسایی برخورد با متخلفین اضافه تناژ با رویکرد شناسایی و برخورد با موارد تخلف تناژ بالا که آسیب بیشتری بر زیرساخت‌های حمل و نقل و ابنیه فنی راه وارد می‌کند، با همکاری پلیس راه استان در حال اجرا است.

معاون و حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به خطرات ناشی از حمل بار بیش از ظرفیت مجاز، تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از خسارت بر راه‌ها و همچنین مدیریت ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات و حوادث رانندگی طرح تشدید برخورد با متخلفان اضافه تناژ به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر اهمیت کنترل ایمنی و مهار بار، ایمنی ناوگان، تجهیزات استاندارد و معاینه فنی و سلامت خودرو تأکید کرد و گفت: این شاخص‌ها از مهم‌ترین ابزار‌ها برای کاهش تخلفات و افزایش ایمنی جاده‌ها هستند.

مزیدی افزود: با توجه به تردد وسایل نقلیه باربری در استان، نظارت و کنترل در محور‌های پر تخلف مانند خوسف، بیرجند و طبس با استفاده از ترازوی های بزرگ ثابت و سیار با همکاری پلیس راه در حال انجام است تا از تکرار تخلفات و خسارت به سرمایه ملی جلوگیری شود.