تصویربرداری از یک پلنگ ایرانی ماده در پناهگاه کمکی بهاباد، امیدها برای پایداری جمعیت این گونه ارزشمند و سلامت اکوسیستم منطقه را تقویت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهاباد گفت: عملیات پایش میدانی و سرشماری سالانه حیاتوحش در پناهگاه حیاتوحش کمکی با مشارکت نیروهای اجرایی و کارشناسی استان یزد انجام شد.
جواد شکوهی افزود: هدف از این سرشماری، بررسی وضعیت جمعیتی گونههای شاخص، ارزیابی سطح امنیت زیستگاه و رصد شرایط اکولوژیکی منطقه عنوان شده است.
شکوهی در اینباره گفت: این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه محیطبانان، همیاران محیط زیست و همراهی مردم محلی است که با همکاری مؤثر خود نقش چشمگیری در تأمین امنیت زیستگاهها ایفا کردهاند.
جواد شکوهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهاباد، و سجاد آذرنوش، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، موفق به تصویربرداری از یک پلنگ ایرانی ماده شدند؛ رخدادی کمنظیر که نشاندهنده شرایط مطلوب زیستگاهی و امنیت بالای منطقه است.
پلنگ ایرانی بهعنوان یکی از گونههای راس هرم غذایی، شاخص سلامت اکوسیستم محسوب میشود و حضور آن در کمکی نشان از موفقیت اقدامات حفاظتی و پایشهای مستمر در سالهای اخیر دارد.
پناهگاه حیاتوحش کمکی، یکی از زیستگاههای ارزشمند استان یزد بهشمار میرود و با تداوم برنامههای پایش، تقویت مشارکت جوامع محلی و حضور نیروهای حفاظتی کارآمد، همچنان پناه امنی برای گونههای نادر و بومی بهویژه پلنگ ایرانی خواهد بود.