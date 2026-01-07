هیئتی متشکل از عمره‌گزاران ۳۴ کشور، از مجمع چاپ و نشر قرآن «ملک فهد» در مدینه، بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مجمع چاپ قرآن کریم ملک فهد در مدینه منوره، میزبان هیئتی از طرح «عمره جهانی» بود که یکی از مؤسسات خیریه ملی عربستان در زمینه خدمات اجتماعی اجرا می‌کند.

این بازدید در چارچوب برنامه‌هایی با هدف معرفی تلاش‌های عربستان در زمینه خدمت به قرآن کریم، چاپ قرآن به زبان‌های مختلف و انتشار کلام وحی در سراسر جهان انجام شد.

این هیئت شامل ۲۰۰ زائر از ۳۴ کشور بود که در طول بازدید، دربارۀ روند فعالیت‌های مجمع قرآنی ملک فهد، نقش پیشگام آن در چاپ و توزیع نسخه‌های قرآن در سطح جهان، حمایت عربستان از خدمت به قرآن کریم و علوم قرآنی و انتشار نسخه‌های کلام وحی و ترجمه قرآن به زبان‌های مختلف با بهره‌مندی از جدیدترین فناوری‌ها، توضیحاتی دریافت کردند.

همچنین زائران عمره با ابزار‌های چاپ و نشر قرآن، مراحل مختلف چاپ قرآن با بالاترین استاندارد‌های کیفی، قرآن‌های منتشره در اندازه‌های مختلف و ترجمه‌های قرآن به ۷۹ زبان آشنا شدند.