براساس هشدار نارنجی هواشناسی آذربایجان غربی، با تقویت وارونگی دما افزایش شدید غلظت آلایندههای جوی و تقویت کاهش کیفیت هوادر استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار آلودگی هوا سطح نارنجی- شماره ۱ آمده است: پیرو هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۵ و با توجه به تداوم پایداری جو و تقویت وارونگی دما، وضعیت جوی استان همراه با پایداری شرایط جوی و تقویت وارونگی دما پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره افزایش شدید غلظت آلایندههای جوی و تقویت کاهش کیفیت هوا از سه شنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۱۶) است که تا پنجشنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۱۸) در شهرهای بزرگ و صنعتی و مناطق با تراکم جمعیتی بالا ادامه دارد.
در این شرایط مخاطره افزایش غلظت آلایندهها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها پیش بینی میشود.
مدیریت بهینه در مصرف سوختهای فسیلی - کنترل فعالیتهای صنعتی آلاینده و کنترل انتشار آلایندهها از منابع متحرک و ثابت- کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه و - کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای ذیربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه میشود.