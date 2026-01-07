به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و سوخت، روز گذشته ماموران مبارزه با قاچاق کالا و سوخت این شهرستان، حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان به ۲ دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودروها، مقدار تقریبی ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خارج از چرخه قانونی توزیع و از یک انبار دپوی قاچاق سوخت مقدار ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد. کارشناسان ارزش ریالی سوخت‌های مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با بیان اینکه، رانندگان خودرو‌ها و مسئول انبار پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.