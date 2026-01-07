به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با بیان اینکه منظور از «فاقد ارتباط» نداشتن حتی حداقل دسترسی ارتباطی است، افزود: اگرچه همه روستا‌ها از نوعی ارتباط برخوردارند، اما کیفیت ارتباط در تمامی روستا‌ها مطلوب و رضایت‌بخش نیست. بر همین اساس و با آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تأکید وزیر ارتباطات بر اینکه «ارتباط» به معنای دسترسی با کیفیت و مورد پذیرش مردم است، بازنگری و بررسی مجددی در وضعیت ارتباطی روستا‌های استان انجام شد.

رضایی ادامه داد: در نتیجه این بررسی‌ها، روستا‌های نیازمند ارتقای کیفیت شناسایی شدند که تاکنون در دولت چهاردهم، ۱۰ روستا از محل منابع USO و ۱۰ روستا از محل منابع داخلی اپراتور‌ها به‌ویژه اپراتور همراه اول ارتقا یافته‌اند. همچنین ۱۵ روستای دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود طی کمتر از ۶ ماه آینده به بهره‌برداری برسند و شرایط ارتباطی آنها به‌طور محسوسی بهبود یابد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فیبر نوری روستایی تصریح کرد: در بخش ارتباطات روستایی، بیش از ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری روستایی در استان اجرا شده که حتی یک متر از آن نیز از محل منابع USO تأمین نشده است. این در حالی است که پروژه‌ای تحت عنوان «تار روستایی» در قالب USO برای توسعه فیبر روستایی تعریف شده، اما در استان تهران توسعه فیبر با تکیه بر ظرفیت اپراتور‌ها و به‌ویژه شرکت مخابرات ایران انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از روستا‌های استان تهران امکان ارائه سرویس FTTH وجود دارد، بدون آنکه از منابع ملی یا USO استفاده شده باشد. این موضوع حاصل همکاری و هماهنگی مطلوب میان اداره‌کل ارتباطات استان، مخابرات استان و اپراتورهاست.

رضایی با تأکید بر رویکرد هم‌افزایی در اجرای پروژه‌ها گفت: ما اعتقاد داریم مجموعه ارتباطات استان یک خانواده واحد است و با همکاری و کمک متقابل تلاش می‌کنیم وضعیت ارتباطی روستا‌ها را بهبود دهیم. در حوزه شبکه تلفن همراه روستایی نیز از مجموع ۵۳۰ روستا، تاکنون کمتر از ۱۰۰ روستا از منابع USO استفاده کرده‌اند و مابقی پروژه‌ها توسط خود اپراتور‌ها اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست استان تهران، حداقل استفاده از منابع USO بوده و با بهره‌گیری از ظرفیت فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و تعامل میان مخابرات و مدیریت محلی روستاها، تلاش شده است توسعه ارتباطات روستایی با کمترین اتکا به منابع USO و با مشارکت حداکثری بخش‌های محلی و اپراتور‌ها انجام شود.