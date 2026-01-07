پخش زنده
جانشین انتظامی شهرستان اردکان از بازگشت بیش از ۲ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده به ۲ نفر از مالباختگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی چند فقره شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال، پرونده به ماموران پلیس فتا ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند در کوتاهترین بازه زمانی ممکن نسبت به توقیف کل وجوه کلاهبرداری شده اقدام و وجوه مورد نظر را به ۲ نفر از مالباختگان بازگردانند.