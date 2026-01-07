به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در گامی مهم برای توسعه زیرساخت‌های داده‌های مکانی و تقویت مالکیت اطلاعات حاکمیتی کشور در آب‌های تحت حاکمیت، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان نقشه‌برداری کشور، یک تفاهم‌نامه همکاری جامع علمی، فنی و اجرایی امضا کردند. این اقدام با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش بهره‌وری ملی در حوزه ژئوماتیک دریایی صورت گرفته است.

این سند همکاری مشترک را سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، و اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، در محل سازمان نقشه‌برداری، امضا کردند .

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، این تفاهم‌نامه را ابزاری برای هم‌افزایی تجارب تخصصی دو سازمان عنوان کرد تا با استفاده بهینه از تجهیزات موجود، هزینه‌های دولت کاهش یافته و سرعت پروژه‌های کلیدی ملی افزایش یابد.

محورهای کلیدی سند همکاری:

این تفاهم‌نامه بر چهار حوزه استراتژیک متمرکز است که مستقیماً با امنیت و توسعه دریایی کشور مرتبط است:

داده‌برداری جامع: اجرای عملیات هیدروگرافی (نقشه‌برداری دریایی)، زمینی، هوایی و فضایی در کلیه سواحل و آب‌های تحت حاکمیت ملی. پایش مستمر تراز دریا: همکاری در توسعه و نگهداری ایستگاه‌های مبنایی و سیستم‌های پایش دقیق جزر و مد در سطح کشور. توسعه زیرساخت داده مکانی دریایی (MSDI): پیاده‌سازی و توسعه پلتفرم ملی MSDI که بستر اصلی برای مدیریت یکپارچه اطلاعات دریایی است. استانداردسازی نام‌های جغرافیایی: جمع‌آوری، ثبت نهایی و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی پهنه‌های دریایی کشور برای تثبیت مالکیت اطلاعاتی.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر اهمیت این همکاری در پشتیبانی فنی از توسعه بنادر، ایمنی کشتیرانی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های اکتشافی و ناوبری تأکید کرد. این همکاری، یک گام ضروری در جهت تکمیل اطلس ملی دریایی کشور محسوب می‌شود.