تفاهمنامه راهبردی بنادر و نقشهبرداری برای توسعه زیرساخت داده مکانی دریایی (MSDI) امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در گامی مهم برای توسعه زیرساختهای دادههای مکانی و تقویت مالکیت اطلاعات حاکمیتی کشور در آبهای تحت حاکمیت، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان نقشهبرداری کشور، یک تفاهمنامه همکاری جامع علمی، فنی و اجرایی امضا کردند. این اقدام با هدف جلوگیری از موازیکاری و افزایش بهرهوری ملی در حوزه ژئوماتیک دریایی صورت گرفته است.
این سند همکاری مشترک را سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، و اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، در محل سازمان نقشهبرداری، امضا کردند .
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، این تفاهمنامه را ابزاری برای همافزایی تجارب تخصصی دو سازمان عنوان کرد تا با استفاده بهینه از تجهیزات موجود، هزینههای دولت کاهش یافته و سرعت پروژههای کلیدی ملی افزایش یابد.
محورهای کلیدی سند همکاری:
این تفاهمنامه بر چهار حوزه استراتژیک متمرکز است که مستقیماً با امنیت و توسعه دریایی کشور مرتبط است:
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر اهمیت این همکاری در پشتیبانی فنی از توسعه بنادر، ایمنی کشتیرانی و رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزههای اکتشافی و ناوبری تأکید کرد. این همکاری، یک گام ضروری در جهت تکمیل اطلس ملی دریایی کشور محسوب میشود.