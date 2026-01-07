به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: اصلاح قبوض گاز در کشور موجب کاهش ۳۳ درصدی هزینه‌های قبوض گاز در استان شد که این اصلاح تعرفه‌ها و بازنگری در محاسبه هزینه‌ها با هدف حمایت از مشترکان و مدیریت بهینه مصرف صورت گرفت.

محمودی با بیان اینکه تاکنون سه هزار و ۱۴۱ مشترک پرمصرف در استان شناسایی شده‌اند افزود: اقدامات لازم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور برای بهسازی و اصلاح مولفه‌های کاهش مصرف در منازل این مشترکان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ادامه طرح پایش دمای ادارات، سکونتگاه‌های غیردائم و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها در بخش‌های مختلف گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۵۸۴ مورد نظارت بر دمای ادارات انجام شده است که ۱۹ مورد از ادارات اخطار دریافت کرده و یک مورد منجر به قطع گاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: همچنین گاز هزار و ۲۰۸ مورد ویلا و سکونتگاه غیردائم در استان قطع شده و مشترکانی که در آستانه مصرف نامتعارف قرار دارند باید توجه داشته باشند در صورت ادامه این روند، قبوض سنگین در انتظار آنان خواهد بود.

محمودی در خصوص بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور افزود: این شرکت‌ها بازوی مؤثر صنعت گاز در اجرای عدالتِ توزیع انرژی، کاهش مصرف و حفظ محیط زیست هستند و با حضور در خانه‌های مشترکان پرمصرف، مواردی که موجب هدر رفت انرژی می‌شوند را شناسایی کرده و به صورت رایگان مرتفع می‌سازند.

وی با تاکید بر جلوگیری از هدررفت بی‌رویه انرژی افزود: استفاده از عایق‌بندی مناسب در ساختمان‌ها، سرویس و بهینه‌سازی دوره‌ای موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی، خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضا‌های غیرضروری و سکونتگاه‌های غیردائم می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گاز منجر شود.