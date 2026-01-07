مرکز انتقال خون در شهرستان جاجرم با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و تامین خون سالم، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آئین افتتاح پایگاه انتقال خون با حضور ایزدی فرماندار شهرستان جاجرم، حجت الاسلام هوشمند نژاد امام جمعه، دکتر حسن نامدار مدیر کل انتقال خون خراسان شمالی، جمعی از مدیران شهرستانی و مردم برگزار شد.

پایگاه انتقال خون جاجرم باهدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون، کاهش مراجعات به شهر‌های اطراف و پاسخگویی بهتر به نیاز مراکز درمانی منطقه راه‌اندازی شد.