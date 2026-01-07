پخش زنده
دبیر هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری تأکید کرد که رعایت اصول دادرسی عادلانه در پروندههای اداری، مبنای اعتماد و سلامت سازمانی است و غفلت از آن به بیعدالتی و آسیب به کرامت کارکنان میانجامد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛محمدی در همایش هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی استان زنجان، گفت: طبق بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، رعایت اصول دادرسی عادلانه در همه مراحل رسیدگی، از تشکیل پرونده تا صدور رأی و مرحله پس از تصمیم، یک تکلیف قانونی است.
وی افزود: این اصول باید نهتنها شناخته، بلکه در عمل پیادهسازی شوند و لازمه آن، آموزش تخصصی و مستمر اعضای هیأتها است.
محمدی با انتقاد از برداشت نادرست از مفهوم آموزش گفت: اطلاعرسانی با آموزش تفاوت دارد. آموزش واقعی زمانی رخ میدهد که منجر به کسب یا ارتقای مهارت حرفهای شود؛ صرف انتقال مواد قانونی، آموزش محسوب نمیشود.
وی ادامه داد: اخلاق در نظام اداری با «شاغل» نسبت دارد نه صرفاً با «شغل». تا زمانی که فرد بهطور حرفهای و علمی در کار خود استخواندار نشده باشد، توصیههای اخلاقی یا دینی در رفتار حرفهای او تأثیر واقعی نخواهد داشت.
محمدی با اشاره به جایگاه اعضای هیأت رسیدگی گفت: رأی صادره از هیأتها باید با درک عمیق از اثرات اجتماعی و انسانی آن همراه باشد. اعضا باید بدانند که تصمیم آنها میتواند سرنوشت خانوادگی و شغلی افراد را تغییر دهد.
نظام اداریوی افزود: صدور رأی نباید شتابزده و صرفاً برای تکمیل پرونده باشد، بلکه باید بر پایه تحقیق دقیق و بررسی همهجانبه انجام گیرد.
او سه اثر مورد انتظار از رأی عادلانه را چنین برشمرد:
۱. اثر تنبیهی و اصلاحی بر متهم یا فرد متخلف،
۲. اثر بازدارندگی برای سایر کارکنان در برابر تخلف،
۳. اثر تشویقی برای کارمندان درستکار و قانونمدار.
محمدی گفت:رأیی دارای اعتبار هست که هر سه اثر را در خود داشته باشد و گفت: رأی صرفاً توبیخی یا عجولانه، نه بازدارنده است و نه اصلاحگر، بلکه موجب بیاعتمادی میشود.
وی با اشاره به اصل «فرض بر برائت» در حقوق اداری تأکید کرد: رسیدگی باید بر مبنای اثبات تخلف باشد، نه پیشداوری. متهم تا زمان اثبات تخلف، «بیتقصیر» محسوب میشود و ابلاغ اتهام باید پس از بررسی دقیق و مستند انجام گیرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، از نگاه غیرمسئولانه برخی مدیران نسبت به وظیفه هیأتها انتقاد کرد و افزود: عضویت در هیأت رسیدگی، نوعی مسئولیت سنگین اخلاقی و حرفهای است، نه صرفاً جایگاه اداری. اعضا باید با احساس مسئولیت اجتماعی، به اثرات کاری خود بیندیشند و اگر توان ایستادگی در برابر فشارها را ندارند، صادقانه از پذیرش این مسئولیت خودداری کنند.
وی گفت: اعتبار کار هیأتها به کیفیت رأیهاست نه تعداد آنها؛ رأی درست و اصولی میتواند بیش از صد رأی سطحی اثرگذار باشد و فضای اداری را سالمتر کند.
محمدی در پایان با تشریح فرآیند قانونی رسیدگی به تخلفات گفت: طبق ماده ۱ و ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتها بهمنظور احقاق حقوق اداری در دستگاهها تشکیل میشوند و صلاحیت آنها شامل صدور رأی بر برائت یا محکومیت است. از میان یازده نوع تنبیه تعیینشده در ماده ۹ قانون، پنج مورد غیرقابل پژوهش و شش مورد قابل پژوهش است، که رعایت دقیق تمام مراحل برای تحقق عدالت و قانونمداری ضرورت دارد.
وی تأکید کرد که هدف نهایی از تشکیل این هیأتها، صیانت از عدالت اداری و اعتماد عمومی به نظام اداری کشور است و افزود: اگر رأیها اثر اصلاحی، بازدارنده و تشویقی نداشته باشند، نهتنها عدالت محقق نمیشود بلکه سلامت سازمانی نیز به خطر میافتد.