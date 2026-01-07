استاندار چهارمحال و بختیاری در ستاد تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوار‌ها با تأکید بر نقش کلیدی بازاریان و اصناف در ثبات اقتصادی و اجتماعی، گفت: دولت با رویکرد گفت‌و‌گو، شفافیت و حمایت هدفمند، به‌دنبال تأمین معیشت مردم، تسریع در تأمین کالا‌های اساسی و حفظ آرامش بازار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی با قدردانی از همراهی بازاریان، اصناف و فعالان اقتصادی، بازار را یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌های مؤثر بدون شنیدن صدای فعالان اقتصادی ممکن نیست و دولت انتقاد‌های منصفانه و مطالبات به‌حق را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر تفکیک صف معترضان قانونی از اغتشاشگران، گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده جریان‌های معاند در پی سوءاستفاده از مطالبات صنفی هستند و هوشیاری و بصیرت بازاریان در صیانت از آرامش بازار ضروری است.

به گفته استاندار، انتقاد و مطالبه‌گری در چارچوب قانون حق مردم است، اما تخریب و التهاب‌آفرینی خیانت به منافع عمومی محسوب می‌شود.

استاندار با اشاره به اقدامات دولت در حوزه معیشت، افزود: ارز ترجیحی حذف نشده و منافع آن به‌صورت مستقیم به مردم منتقل می‌شود؛ همچنین نرخ ارز دارو و گندم همچنان ثابت است و برنامه‌ای برای تغییر آن وجود ندارد.

وی تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی، حذف بروکراسی‌های زائد و شارژ اعتبار کالابرگ‌ها را از اهداف مهم این طرح عنوان کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی خبر داد و نقش بانک‌های عامل به‌خصوص بانک کشاورزی را در حمایت از زنجیره تولید مهم دانست.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای شورای تأمین استان برای حفظ امنیت، تأکید کرد: دولت و مجموعه مدیریتی استان پشتیبان بازاریان، اصناف و تولیدکنندگان هستند و با همدلی، صبوری و اعتماد متقابل می‌توان از این مقطع حساس با سربلندی عبور کرد.