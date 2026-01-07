به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیما، دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، شورای نظارت بر اسباب‌بازی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره و با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۷ دی آغاز شده و تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این دوره نیز هم‌چون گذشته با رویکردی آموزشی و تربیتی، غرفه معرفی محصولات و سرگرمی‌های سازنده خود را برپا کرده است.

در این غرفه، مجموعه‌ای از تولیدهای کانون در حوزه سرگرمی‌های سازنده، بازی‌های آموزشی و فعالیت‌های خلاقانه به نمایش گذاشته شده و مربیان باتجربه کانون با حضور فعال در کنار کودکان، ضمن بازی و تعامل مستقیم، شیوه‌های صحیح استفاده از این محصولات را آموزش می‌دهند.

این رویکرد تجربه‌محور، زمینه آشنایی کودکان و خانواده‌ها با کارکرد تربیتی بازی و نقش آن در رشد خلاقیت، مهارت‌های فردی و اجتماعی کودکان را فراهم کرده است.

هم‌چنین در کنار غرفه معرفی محصولات کانون، غرفه‌ای مستقل به معرفی مأموریت‌ها و فعالیت‌های شورای نظارت بر اسباب‌بازی اختصاص یافته است.

این شورا که مسئولیت و دبیرخانه آن بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری، بررسی، ارزیابی و نظارت بر کیفیت، ایمنی و محتوای فرهنگی و تربیتی اسباب‌بازی‌های تولید داخل و وارداتی ایفا می‌کند.

در این غرفه، بازدیدکنندگان با فرآیند صدور مجوز، شاخص‌های ارزیابی اسباب‌بازی‌ها، معیار‌های ایمنی و ملاحظات فرهنگی و تربیتی آشنا می‌شوند و کارشناسان شورا پاسخ‌گوی پرسش‌های تولیدکنندگان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان این حوزه هستند.

