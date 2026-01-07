پخش زنده
امروز: -
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معرفی سرگرمیهای سازنده و فعالیتهای شورای نظارت بر اسباببازی در دهمین جشنواره ملی اسباببازی حضوری فعال دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دهمین جشنواره ملی اسباببازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، شورای نظارت بر اسباببازی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره و با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۷ دی آغاز شده و تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این دوره نیز همچون گذشته با رویکردی آموزشی و تربیتی، غرفه معرفی محصولات و سرگرمیهای سازنده خود را برپا کرده است.
در این غرفه، مجموعهای از تولیدهای کانون در حوزه سرگرمیهای سازنده، بازیهای آموزشی و فعالیتهای خلاقانه به نمایش گذاشته شده و مربیان باتجربه کانون با حضور فعال در کنار کودکان، ضمن بازی و تعامل مستقیم، شیوههای صحیح استفاده از این محصولات را آموزش میدهند.
این رویکرد تجربهمحور، زمینه آشنایی کودکان و خانوادهها با کارکرد تربیتی بازی و نقش آن در رشد خلاقیت، مهارتهای فردی و اجتماعی کودکان را فراهم کرده است.
همچنین در کنار غرفه معرفی محصولات کانون، غرفهای مستقل به معرفی مأموریتها و فعالیتهای شورای نظارت بر اسباببازی اختصاص یافته است.
این شورا که مسئولیت و دبیرخانه آن بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، نقش مهمی در سیاستگذاری، بررسی، ارزیابی و نظارت بر کیفیت، ایمنی و محتوای فرهنگی و تربیتی اسباببازیهای تولید داخل و وارداتی ایفا میکند.
در این غرفه، بازدیدکنندگان با فرآیند صدور مجوز، شاخصهای ارزیابی اسباببازیها، معیارهای ایمنی و ملاحظات فرهنگی و تربیتی آشنا میشوند و کارشناسان شورا پاسخگوی پرسشهای تولیدکنندگان، خانوادهها و علاقهمندان این حوزه هستند.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که از ۱۰ دی آغاز شده تا ۲۷ دی در حال برگزاری است و حضور فعال کانون در این رویداد، نشاندهنده جایگاه محوری این نهاد در هدایت، حمایت ،و توسعه صنعت اسباببازیهای آموزشی و فرهنگی کشور است.