دامداران و فعالان بازار گوشت امیدوارند با ادامه پرداخت کالابرگ، قدرت خرید مردم افزایش یافته و چرخه تولید، توزیع و مصرف گوشت رونق بیشتری پیدا کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه عرضه دام در میادین به وفور جریان دارد و کمبودی در این زمینه نیست، تصریح کرد: با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی، مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت‌ها کم اثر شده و با افزایش قدرت خرید خانوار‌ها بازار رونق بیشتری می‌گیرد.

صدردادرس با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دامی افزایش می‌یابد، اظهار داشت: اگرچه در این شرایط نرخ دام زنده و گوشت قرمز بالاتر می‌رود، اما بنابر وعده‌های دولت قرار است یارانه پرداختی در قالب کالابرگ نیز متناسب با قیمت کالا‌ها افزایش یابد و در این صورت مشکلی در این خصوص نداریم.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین با اشاره به بالارفتن هزینه‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی، ابراز امیدواری کرد دولت راهکار‌های مناسبی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید اتخاذ کند.

صدر دادرس گفت: باید راهکار‌های مناسبی در خصوص سرمایه در گردش تولیدکنندگان اتخاذ شود و اگر همانند سنوات قبل از طریق تسهیلات بانک کشاورزی توزیع شود، اثر بخشی نخواهد داشت و صرفا مرغدار و دامدار درگیر بوروکراسی‌های بانکی می‌شود؛ بنابراین دولت باید راهکاری اتخاذ کند که تولیدکنندگان با سهولت به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت هرکیلوگرم دام زنده را ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم لاشه درب کشتارگاه نیز ۸۵۰ تا ۸۶۰ هزار تومان است.