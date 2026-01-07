در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور از هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به خاطر تلاش‌های موثر در برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین اهتمام به امر آموزش و پژوهش گزینشگران به عنوان هیات برتر معرفی و تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور همزمان با چهل و سومین سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) با حضور رئیس جمهور و دیگر مقامات کشوری برگزار شد.

گفتنی است؛ در این همایش در بخش معرفی بهترین‌های گزینش کشور، هیات عالی گزینش، هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش را به خاطر تلاش‌های موثر در برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین اهتمام به امر آموزش و پژوهش گزینشگران به عنوان هیات برتر معرفی و تقدیر کرد.

همچنین در بخش معرفی گزینشگران پژوهشگر برتر، حسین رنجبر؛ مدیر هسته، مسلم صالحی زاده؛ کارشناس مصاحبه آموزش پرورش استان فارس، محمد جوربنیان؛ از اعضای هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به عنوان صاحبان آثار برتر و زهرا فاضلی بعنوان بازرس برتر گزینش معرفی و لوح تقدیر دریافت کردند.