استاندار سمنان: با هماهنگی انجام‌شده با بانک کشاورزی، تسهیلات سرمایه در گردش به‌صورت هدفمند و مستقیم به تعاونی‌های عشایری استان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️محمدجواد کولیوند با اشاره به اجرای این اقدام فوری برای رفع مشکلات دامداران و عشایر به‌ویژه در تأمین نهاده‌های دامی از روز چهارشنبه هفدهم دی ماه گفت : دولت در سطح ملی اعتبارات قابل‌توجهی برای تقویت سرمایه در گردش نهاده‌های دامی اختصاص داده و ما نیز در استان سمنان ، با استفاده از اختیارات استانی، تصمیم گرفتیم این منابع را به‌صورت عملیاتی و سریع به دست عشایر برسانیم.

وی با بیان اینکه در استان سمنان ۱۱ تعاونی عشایری فعال وجود دارد، افزود: مقرر شد این تعاونی‌ها به‌صورت مستقل و جداگانه به بانک کشاورزی معرفی شوند تا تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند و منابع در یک مجموعه متمرکز نشود.

استاندار سمنان با تأکید بر فوریت موضوع گفت: در حال حاضر دام‌های عشایر در فصل زایش قرار دارند و تا حدود بیستم فروردین امکان خروج از آغل و استفاده از مراتع را ندارند، بنابراین نیازمند خوراک دستی هستند و تأمین نهاده در این مقطع زمانی بسیار حیاتی است.

کولیوند تصریح کرد: بانک کشاورزی پس از معرفی تعاونی‌ها و اخذ تضامین لازم، بلافاصله منابع مالی را تزریق می‌کند تا تعاونی‌ها بتوانند نهاده‌های دامی مورد نیاز را از سامانه بازارگاه یا بازار تأمین کرده و در اختیار دامداران قرار دهند.

وی با اشاره به نرخ سود این تسهیلات گفت: سود این تسهیلات در مقایسه با تسهیلات معمول بانکی پایین‌تر و پیش‌بینی می‌شود کمتر از ۱۰ درصد باشد و بازپرداخت آن نیز با فاصله زمانی دو تا سه‌ماهه انجام شود.

استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: حل مشکلات عشایر برای ما یک اولویت جدی است و از امروز با معرفی رسمی تعاونی‌های عشایری به بانک کشاورزی، این مسیر به‌صورت عملی آغاز می‌شود تا دغدغه دامداران در این شرایط حساس کاهش یابد.