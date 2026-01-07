به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ با امضاء رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و انتشار در روزنامه رسمی این کشور ورود هرگونه کالا به ترکیه مشمول پرداخت عوارض و مالیات خواهند بود.

نرخ مالیات برای دارو‌ها و مکمل‌های غذایی که از طریق پست، براساس گواهی یک موسسه بهداشتی یا مانند آن که ماهیت تجاری نداشته باشند و ارزش آنها از ۱۵۰۰ یورو تجاوز نمی‌کند، تعدیل شده و یک نرخ مالیاتی ثابت و واحد ۳۰٪ برای کالا‌هایی که از کشور‌های اتحادیه اروپا وارد می‌شوند و ۶۰٪ برای کالا‌هایی که از کشور‌های دیگر وارد می‌شوند، تعیین شده است. با این آیین‌نامه، ماده‌ای که قبلاً معافیت مالیاتی برای کالا‌هایی تا سقف ۳۰ یورو را پیش‌بینی می‌کرد نیز به طور کامل لغو شده است. با این تصمیم، دوران خرید بدون عوارض گمرکی از خارج از کشور در ترکیه به پایان رسیده است.

در مواردی که کالا‌ها در پیوست ۴ قانون مالیات ویژه ذکر شده باشند، علاوه بر نرخ‌های ۳۰٪ و ۶۰٪، یک مالیات ثابت و واحد ۲۰ درصدی مضائف نیز اخذ خواهد شد.

پس از حذف معافیت، کسانی که مایل به واردات کالا از خارج از کشور هستند، باید از خدمات کارگزاری گمرکی استفاده کنند.

این آیین نامه ۳۰ روز پس از تاریخ انتشار لازم الاجرا خواهد بود و مفاد آن از سوی وزارت بازرگانی اجرا خواهد شد.