به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قم، محمدرضا عابدی مقدم گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده پلنگ دره در هنگام گشت و پایش، متوجه حضور دو شکارچی در این منطقه شده و بلافاصله با رعایت شرایط ایمنی به آنها نزدیک می‌شوند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این شکارچیان پیش از شروع به شکار در منطقه دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: از این متخلفان زیست محیطی، یک عدد سلاح گلوله زنی به همراه تجهیزات و ادوات شکار کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به حضور شبانه روزی محیط بانان در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی استان، تصریح کرد: هرگونه شکار و صید جانوران وحشی جرم بوده و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.