به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید حمید پورمحمدی پس از پایان نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های این جلسه، گفت: نگرانی در رابطه با موضوعات معیشتی مردم، تأمین کالابرگ و همچنین نحوه آرامش‌دهی به مردم به‌گونه‌ای که اطمینان حاصل کنند کالا به دست آنان می‌رسد، ایجاب می‌کرد که میان دولت و مجلس گفت‌و‌گو و هماهنگی صورت گیرد. در این نشست، اطلاعات و دیدگاه‌ها میان دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ شد که خوشبختانه امروز جمعی از اعضای دولت، شماری از رؤسای کمیسیون‌های مجلس و همچنین ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس دید گاه های خود را مطرح کردند و گفت‌وگوی سازنده‌ای در این زمینه انجام شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی منابع تأمین کالابرگ الکترونیکی در بودجه سنواتی، تصریح کرد: منابع مربوط به کالابرگ به‌درستی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است و علاوه بر آن، منابع لازم برای تأمین کالابرگ از هم‌اکنون تا شب عید نیز پیش‌بینی و تأمین شده است.