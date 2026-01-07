تجلیل از شهرداران برتر استان یزد
از ۲۴ شهردار استان یزد که بر اساس ارزیابیهای کشوری موفق به کسب رتبه عالی در عملکرد سال ۱۴۰۳ شده بودند، تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در نشست شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان که با حضور سیدمهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیران ذیربط برگزار شد، شهرداران برتر استان مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم، از ۲۴ شهردار که بر اساس نتایج اعلام شده از سوی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، موفق به کسب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ شده بودند، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.
در این آیین بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات شهری، بهبود فرآیندهای مدیریتی و استمرار ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری مؤثر در افزایش بهرهوری و رضایتمندی شهروندان تأکید شد.