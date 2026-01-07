پخش زنده
مدیریت در مصرف حامل های انرژی فرایندیست که به دنبال آن ضمن جلوگیری از هدر رفت این منابع ارزشمند ، به طور عادلانه نیز در اختیار همگان قرار می گیرد. این مدیریت مصرف در فصول سرد سال بیش از هر زمان دیگری ضروریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، استفاده صحیح و بهینه از منابع انرژی نه تنها فشار بر شبکه را کاهش میدهد، بلکه موجب بهرهوری بیشتر و حفظ منابع ملی میشود.
مردم با رعایت دمای استاندارد در محیطهای داخلی، استفاده از تجهیزات بهینه و مدیریت رفتار مصرفی، میتوانند سهم بسزایی در کاهش فشار بر شبکه و تامین پایدار انرژی داشته باشند.
مشارکت همگانی در رعایت الگوی مصرف، کلید موفقیت در مواجهه با چالشهای فصل سرما و تضمین پایداری شبکه است.