به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته یازدهم رقابت‌های دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه با هفت دیدار در شهر‌های اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری می‌شود.

در یکی ازاین دیدار‌ها شهرداری ارومیه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در سالن ۶ هزار نفری غدیر میزبان تیم مهرگان نور خواهد بود.

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مرتضی حسن علایی و داور ویدئو چک: مجتبی بیداریان

تیم والیبال شهرداری ارومیه با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.