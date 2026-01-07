پخش زنده
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع حادثه گاز گرفتگی در یک کارگاه رنگکاری در محدوده یافتآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع حادثه گازگرفتگی در یک کارگاه رنگکاری در محدوده یافتآباد خبر داد و گفت: استفاده از اجاق خوراکپزی به عنوان وسیله گرمایشی در فضای بسته، عامل اصلی این حادثه بوده که با اقدام به موقع یکی از افراد حاضر، تلفات جانی نداشته است.
وی افزود: ساعت ۹:۱۳ دقیقه صبح امروز یک مورد حادثه گازگرفتگی در محدوده یافتآباد، میدان سروستان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شد.
به گفته ملکی : محل حادثه یک کارگاه رنگکاری به مساحت حدود ۲۰۰ متر بود که در گوشهای از آن، اتاقکی کوچک به مساحت تقریبی پنج تا شش متر برای استراحت کارگران در نظر گرفته شده بود. پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی، یکی از افرادی که احتمالاً از کارکنان یا مرتبط با کارگاه بوده، متوجه وضعیت غیرعادی افراد داخل اتاق شده و با باز کردن در، با چند نفر در حالت بیحالی و دارای علائم مسمومیت مواجه میشود.
وی ادامه داد: این فرد بلافاصله با آتشنشانی و اورژانس تماس گرفته و افراد را از فضای آلوده خارج میکند. زمانی که همکاران ما به محل رسیدند، افراد از اتاق خارج شده بودند و علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در آنها کاملاً مشهود بود، اما خوشبختانه با اقدامات به موقع عوامل اورژانس، تلفات جانی نداشتیم و پس از ایمنسازی محل، مصدومان تحویل عوامل اورژانس شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: بررسیهای فرماندهی عملیات نشان داد که از یک اجاق خوراکپزی به عنوان وسیله گرمایشی استفاده شده بود؛ اجاقی به کپسول گاز مایع متصل بوده و روی آن یک پیت حلبی قرار داده شده بود. همچنین تمام درها و پنجرهها بسته بوده که این موضوع باعث کاهش شدید اکسیژن و انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای کوچک اتاق شده است.
وی افزود: اقدام سریع آن فرد و باز کردن در، مانع از بروز حادثهای بسیار تلختر شد؛ چرا که اگر این اقدام با تأخیر انجام میشد، احتمالاً با تلفات جانی روبهرو بودیم.
ملکی با بیان اینکه کارگاهها یکی از معضلات ایمنی در فصل سرما هستند، تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از کارگاهها اصول ایمنی رعایت نمیشود و بارها مشاهده کردهایم که از اجاق خوراکپزی هم برای گرمکردن محیط و هم برای تهیه غذا استفاده میشود؛ در حالی که این وسایل به هیچ عنوان برای گرمایش مناسب نیستند.
وی افزود: در محیطهایی که در طول روز در و پنجرهها باز و بسته میشوند، ممکن است خطر کمتر باشد، اما اگر شب هنگام افراد در چنین فضاهای کوچکی بخوابند، درها و پنجرهها را ببندند و شعله روشن باقی بماند، قطعاً با خطر جدی گازگرفتگی مواجه خواهند شد؛ به ویژه در اتاقهایی با مساحت ۱۰ تا ۱۵ متر یا حتی کوچکتر، مانند این مورد که فضای استراحت بیش از پنج تا شش متر نبود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از مالکان کارگاهها درخواست کرد: خواهش میکنم مالکان محترم نظارت دقیقتری بر شرایط استراحت کارگران، به ویژه در شب، داشته باشند و حتماً وسایل گرمایشی ایمن برای آنها فراهم کنند. تلفات جانی حتی برای یک نفر به هیچ عنوان قابل جبران نیست و پشیمانی بعد از حادثه فایدهای ندارد. لطفاً پیش از آنکه اتفاق ناگواری رخ دهد، اقدامات ایمنی لازم را انجام دهید.