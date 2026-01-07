به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی، جزو سه استان برتر کشور از نظر بیشترین نرخ رشد عملکرد در سال گذشته قرار گرفت.

عشقی رئیس اداره بازرسی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر اظهار کرد: این اداره‌کل در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی سال گذشته، با ثبت رشد ۱۰.۰۸ درصدی، موفق شد در جمع سه استان دارای بیشترین نرخ رشد عملکرد قرار گیرد.

وی افزود: این موفقیت، حاصل برنامه‌ریزی منسجم و مدیریت تخصص محور و میدانی مدیرکل، تلاش مستمر کارکنان و تمرکز هدفمند بر بهبود شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

رئیس اداره بازرسی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تداوم این روند رو به رشد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه در سال جاری به شمار می‌رود.