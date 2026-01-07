به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسایی با اشاره به برنامه‌های حوزه جوانان گفت: خانه‌های جوان در شهرستان‌ها تجهیزخواهند شد و یک میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز این اماکن تخصیص یافته که تا دو هفته آینده به شهرستان‌ها تزریق می‌شود و شاهد فعال شدن کامل خانه‌های جوان خواهیم بود.

او با اشاره به مطالبات جوانان افزود: مطالبات جوانان کاملاً به‌حق است و ما نیز به‌عنوان متولی حوزه جوانان، مطالبه‌گری را از سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهیم، بر همین اساس در ستاد ساماندهی امور جوانان مصوب شده هر دستگاه یک «مشاور جوان» داشته باشد تا پیگیر دغدغه‌ها و مشکلات این قشر باشد.

سرپرست معاونت جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان همدان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، هزینه‌های بالای ازدواج، افزایش قیمت طلا و اجاره‌های سنگین مسکن، ازدواج برای جوانان دشوار شده است و این موضوع نیازمند نگاه جدی در سطح ملی به حوزه مسکن و اشتغال جوانان است.

چاروسایی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: بیش از ۱۴ هزار نفر در استان در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اما تاکنون کمتر از ۳۰۰ نفر زمین دریافت کرده‌اند که آمار بسیار نگران‌کننده‌ای است.



سرپرست معاونت جوانان همدان با اشاره به اولویت‌های بودجه‌ای افزود: اولویت اصلی ما در تخصیص اعتبارات، حوزه خانواده و مسائل اجتماعی است. آموزش‌های کاملاً رایگان به جوانان ارائه می‌شود و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازوان توانمند معاونت جوانان نقش مهمی در اجرای برنامه‌ها دارند.

چاروسایی تاکید کرد: در حال حاضر ۸ مرکز همسان‌گزینی ازدواج و ۴۸ مرکز مشاوره ازدواج در استان فعال هستند و خدمات مشاوره‌ای برای زوجین دهک‌های ۱ تا ۳ به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

تاکنون بیش از ۸ هزار نفر از آموزش‌ها و مشاوره‌های رایگان بهره‌مند شده‌اند ضمن اینکه مراکز همسان‌گزینی و مشاوره ازدواج نقش مؤثری در تسهیل ازدواج جوانان دارند.