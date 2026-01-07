پخش زنده
۲۶ قطعه تفکیکی غیرمجاز در شهرستان کلاردشت با صدور دستور قضایی و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت از قلع و قمع ساختوسازها و تفکیکهای غیرمجاز در مساحت ۳۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان با صدور دستور قضایی خبر داد.
هادی جعفری با اعلام این خبر گفت: در راستای رصد و مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز، عملیات قلع و قمع در یکی از شهرکهای غیرقانونی سطح شهرستان که دارای ساختمانسازی و تفکیکهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بود، با دستور قضایی و با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شد.
وی افزود: در این اقدام قانونی، ۲۶ قطعه تفکیکی غیرمجاز شامل دیوارکشیها، اسکلتهای آهنی و بتنی ساختمانها که در خارج از طرح هادی روستاهای «کلمه» و «لرگان» از توابع بخش مرکزی شهرستان کلاردشت احداث شده بودند، در چارچوب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی قلع و قمع شد.
دادستان عمومی و انقلاب کلاردشت با هشدار به متخلفان تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه تضییع حقوق عمومی و از بین رفتن اراضی زراعی و باغی را نخواهد داد.
جعفری در پایان از عموم شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ استعلام و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام کنند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.