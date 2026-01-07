به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «علی رشیدی» مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلاماظهار داشت: همزمان با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، برداشت اعتبار یک‌میلیون‌تومانی برای مشمولان این طرح از امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه کلید خورد و بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از این اعتبار به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس زمان‌بندی دهک‌های مختلف انجام می‌شود.

وی افزود: خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از امروز چهارشنبه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، خرید کالا‌های اساسی خود را با استفاده از اعتبار کالابرگ انجام دهند، همچنین دهک‌های اول تا سوم از روز جمعه ۱۹ دی‌ماه، دهک‌های چهارم تا هفتم از روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه و سایر خانوار‌ها نیز از روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه امکان استفاده از اعتبار تخصیص‌یافته را خواهند داشت.

رشیدی اضافه کرد: در این دوره از اجرای طرح، اعتبار چهارماهه کالابرگ به‌صورت یکجا و معادل چهار میلیون تومان به‌ازای هر نفر به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده است و خانوار‌ها می‌توانند هر ماه، پس از اعلام رسمی، نسبت به خرید کالا‌های مشمول اقدام کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل مصرف نشود، مانده آن به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و از این بابت هیچ نگرانی برای مشمولان وجود ندارد.