وی افزود: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از امروز چهارشنبه میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، خرید کالاهای اساسی خود را با استفاده از اعتبار کالابرگ انجام دهند، همچنین دهکهای اول تا سوم از روز جمعه ۱۹ دیماه، دهکهای چهارم تا هفتم از روز دوشنبه ۲۲ دیماه و سایر خانوارها نیز از روز یکشنبه ۲۸ دیماه امکان استفاده از اعتبار تخصیصیافته را خواهند داشت.
رشیدی اضافه کرد: در این دوره از اجرای طرح، اعتبار چهارماهه کالابرگ بهصورت یکجا و معادل چهار میلیون تومان بهازای هر نفر به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده است و خانوارها میتوانند هر ماه، پس از اعلام رسمی، نسبت به خرید کالاهای مشمول اقدام کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل مصرف نشود، مانده آن به ماههای بعد منتقل خواهد شد و از این بابت هیچ نگرانی برای مشمولان وجود ندارد.
گفتنی است ۷۱ میلیون نفری که پیش از این یارانه نقدی دریافت میکردند، از روز چهارشنبه میتوانند با اعتبار کالابرگ خرید خود را انجام دهند.
افرادی که تاکنون یارانه نقدی دریافت نمیکردند نیز از روز شنبه ۲۰ دیماه بهمدت ۱۵ روز فرصت دارند با مراجعه به سامانه «حمایت» بهنشانی hemayat.sfara.ir، درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند تا مشمول دریافت اعتبار در دیماه شوند.
اقلام کالایی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است.
مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، بدون محدودیت در مقدار خرید هر کالا و بدون اجبار به انتخاب یک برند خاص، از این اقلام استفاده کنند. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت توسط خریدار پرداخت میشود و امکان خرید در چند نوبت نیز برای خانوارها فراهم شده است.
این طرح با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا میشود و بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه عمده و خرد و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای از جمله افق کوروش، اتکا، رفاه، جانبو، دیلیمارکت، گندم، مینومارت، هایپرفامیلی، هفت، شیرینعسل و والمارکت در اجرای آن مشارکت دارند.
استعلام مانده اعتبار کالابرگ از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان «بله»، کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳#و همچنین صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است. مرکز تماس ۶۳۶۹ ـ ۰۲۱ نیز برای پاسخگویی به سؤالات شهروندان درخصوص این طرح در نظر گرفته شده است.
تأکید میشود تمامی یارانهبگیران فعلی، حذفشدگان در یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان بهصورت خودکار مشمول طرح جدید کالابرگ هستند و نیازی به ثبت درخواست یا مراجعه به سامانهها ندارند، سایر افرادی که جزو این گروهها نیستند، صرفاً از روز شنبه ۲۰ دیماه و بهمدت ۱۵ روز میتوانند با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند و از مراجعه حضوری به ادارات خودداری کنند.