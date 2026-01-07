رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران خود تامینی انرژی و خرید برق از بورس را دو عامل افزایش تولید فولاد دانست و گفت: تولید فولاد ایران در ۸ ماه ابتدای امسال، ۵ درصد افزایش تولید داشته است.

آقای بهرام سبحانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره میزان تولید فولاد ایران در ۸ ماهه امسال افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که با ۲۱ و نیم میلیون تن تولید نسبت به هشت ماهه سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش تولید داشتیم که این افزایش تولید به طور عمده ناشی از تأمین برق بیشتر نسبت به سال گذشته است.

وی ادامه داد: چند تا از واحد‌های نیروگاهی خود فولاد ساز‌ها مثل فولاد مبارکه و فولاد بوتیای ایرانیان وارد مدار شد و مقدار قابل توجهی نیز برق آزاد مانند برق "قطع نشو" از طریق بورس خریداری کردند که این دو عامل کمک کرد تا امسال نسبت به ۸ ماهه سال قبل برق بیشتری به صنعت فولاد اختصاص داده شود که نتیجه آن افزایش ۵ درصدی تولید فولاد بود.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: در واقع با این رشد تولید اگر بتوانیم در چند ماهه باقی مانده سال نیز با آن ظرفیت‌های که در فروردین و مهر ماه تولید کردیم، تولید کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که تولید امسال ما به ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن می‌رسد. مشروط بر اینکه در این مدت چند ماه باقی مانده از سال محدودیت گاز و برق خیلی سنگینی به فولاد سازان ندهند.

وی افزود: با این ظرفیت تولید ما کماکان دهمین تولیدکننده برتر فولاد جهان هستیم، اما در فروردین ماه آمار تولید فولاد ما به ۳ و سه دهم میلیون تن رسید، چون در آن ماه نه محدودیت برق و نه محدودیت گاز داشتم.

سبحانی ادامه داد: همین چنین در مهر ماه امسال نیز که با محدویت کمتری مواجه بودیم، باز هم توانستیم حدود سه و ۳ دهم میلیون تن فولاد تولید کنیم که در این دو ماه خاص در مقایسه با تولید جهانی فولاد ما افزایش نسبتا خوبی داشتیم و جایگاه هفتمین تولید کننده جهان را به دست آوردیم که بخشی از این ارتقاع جایگاه ناشی از افزایش تولید ما بود و بخشی نیز از کاهش تولید در سطح جهانی بود.

وی گفت: اکنون ما می‌توانیم بگویم در فروردین و مهر ماه که توانستیم جایگاه هفتم را به فولاد ایران اختصاص بدهیم، اگر با همین روال در طی ۱۲ ماه سال انرژی برای این صنعت تامین می‌شد، ما برای همیشه جایگاه مان در بین تولید کنندگان برتر فولاد جهان هفتم بود و خیلی از کشور‌های که اکنون جلوی ما هستند؛ مثل آلمان و برزیل بعد از ما قرار می‌گرفتند.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران افزود:، اما متاسفانه به دلیل کمبود برق و گاز و محدودیت‌های ناشی از آن بغیر از فروردین و مهر ما نتوانستیم آن ظرفیت تولید ۳ و سه دهم میلیون تن را حفظ کنیم و به حدود سه میلیون تن یا سه و یک دهم میلیون تن در ماه رسیدیم.

وی گفت:، اما با این حال فولاد سازان ما سعی کردند با برنامه ریزی‌های که انجام می‌دهند، با جابجایی برنامه‌های تعمیراتی شان کاری کنند که از محل محدودیت‌های انرژی کمترین آسیب را ببینند، اما از طرف دیگر انتظار دارند که دولت از آنها کمک کند.

سبحانی افزود: با توجه به اینکه کل گازی که در این صنعت فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی مصرف می‌شود، چیزی کمتر از ۵ درصد کل گاز مصرفی در کل کشور است، تولید کنندگان فولاد انتظار دارند که این ۵ درصد را محدود نکنند و اجازه بدهند که ما با ظرفیت کامل کار کنیم.

وی گفت: همین طور نیاز صنعت فولاد به برق، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که به طور تقریبی حدود ۴ هزار مگاواتش را خود فولاد سازان تولید می‌کنند و هزار و ۵۰۰ مگاوات در ماه کمبود برق داریم که باید از شبکه بگیریم.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران افزود: اگر آن کاهش نیز برداشته شود و بتوانند ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق مورد نیاز را برای صنعت فولاد تامین کنند و گاز را هم در حد ۴۰ میلیون متر مکعب در روز که حدود ۵ درصد مصرف کل گاز کشور است، تامین کنند ما به طور قطع ۴۰ میلیون تن تولید فولاد را در سال رد می‌کنیم و جایگاه ما به هفتم یا شش ارتقا پیدا می‌کند.

سبحانی گفت: موضوع دیگری که هم روی تولید فولاد تاثیر گذار است و هم روی صادرات و ارز آوری تاثیر دارد، بحث تعیین نرخ ارز برای صادرات محصولات فولادی است.

وی افزود: ما تا یکی دو ماه پیش موظف بودیم که کل ارز حاصل از صادرات را در تالار اول مبادله کنیم و این موضوع، چون برای تولید کنندگان جز زیان چیزی نداشت، بنابراین انگیزه‌ای برای تولید و صادرات نبود، آنچه که صادر می‌شد توسط تجاری بود که از عرضه ارز شان در تالار اول معاف بودند و می‌توانستند با ارز حاصل از صادرات فولاد، قطعات ماشین الات و تجهیزات وارد کنند یا در نهایت ارز شان را در تالار دوم بفروشند. در حالی که ارز حاصل از صادرات خود فولاد ساز حتما باید در تالار اول عرضه می‌شد.